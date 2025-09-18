На Харківщині за тиждень розміновано понад 280 гектарів території

Впродовж останнього тижня піротехнічні підрозділи обстежили сільгоспугіддя, комунальні мережі та приватні домоволодіння, знешкодивши майже дві тисячі вибухонебезпечних предметів.
Центр координації протимінної діяльності повідомив, що на Харківщині продовжують системну роботу з розмінування та забезпечення безпеки мешканців, передає РЕДПОСТ.
За тиждень спеціалісти:
Загалом було знешкоджено 1961 вибухонебезпечний предмет.
В обласному Центрі нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів або засобів ураження необхідно негайно телефонувати за номерами 101 або 102.
Раніше РЕДПОСТ писав, що піротехнічні підрозділи ДСНС протягом останньої доби вилучили та знешкодили 153 вибухонебезпечні предмети.
