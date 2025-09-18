    
18.09.2025  13:55   Рита Парфенова

На Харківщині за тиждень розміновано понад 280 гектарів території

Впродовж останнього тижня піротехнічні підрозділи обстежили сільгоспугіддя, комунальні мережі та приватні домоволодіння, знешкодивши майже дві тисячі вибухонебезпечних предметів.

На Харківщині знешкодили майже 2000 вибухонебезпечних предметів за тиждень

Центр координації протимінної діяльності повідомив, що на Харківщині продовжують системну роботу з розмінування та забезпечення безпеки мешканців, передає РЕДПОСТ.

За тиждень спеціалісти:

  • обстежили майже 214 гектарів сільськогосподарських земель;
  • перевірили понад 12 кілометрів ліній електропередач;
  • оглянули понад 500 метрів ділянок водогонів;
  • перевірили майже 1,5 кілометра газопроводів;
  • розмінували 6 домоволодінь;
  • повторно підключили до електропостачання 21 011 абонентів.

Загалом було знешкоджено 1961 вибухонебезпечний предмет.

В обласному Центрі нагадують: у разі виявлення підозрілих предметів або засобів ураження необхідно негайно телефонувати за номерами 101 або 102.

Раніше РЕДПОСТ писав, що піротехнічні підрозділи ДСНС протягом останньої доби вилучили та знешкодили 153 вибухонебезпечні предмети.

