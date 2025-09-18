18.09.2025 08:16 Рита Парфенова

Внаслідок обстрілів на Харківщині горіли будівлі й інфраструктура

Протягом доби 17–18 вересня рятувальники Харківщини здійснили 68 оперативних виїздів, більшість із яких були пов’язані з гасінням пожеж.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, рятувальники працювали на п’яти пожежах у Куп’янському та Харківському районах, спричинених атаками окупантів. У результаті обстрілів зайнялися господарські будівлі, окремі об’єкти цивільної інфраструктури, а також суха трава на відкритих ділянках.

За добу на Харківщині зафіксовано значне зростання пожежної небезпеки. Підрозділи ДСНС ліквідували 33 загорання сухої рослинності, що охопили понад 32 га територій.

Найбільш складна ситуація склалася у лісових масивах. Станом на 18 вересня триває ліквідація шести великих лісових пожеж. Осередки вогню поширилися на території Завгороднівського, Червонооскільського, Студенецького лісництв Ізюмського району та Скрипаївського лісництва Чугуївського району. Загальна площа, охоплена вогнем, перевищує 80 га.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 153 вибухонебезпечні предмети.

