17.09.2025 20:55 Дмитро Колонєй

У Харкові під час пожежі загинула людина (фото)

Рятувальники з'ясовують причини возгаряння.

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові на Олексіївці сталася трагедія. Спалахнула пожежа на проспекті Перемоги, 78А. Під час боротьби з полум'ям надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка. Обставини виникнення пожежі встановлюються.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у смертельній аварії на харківській вулиці розбився водій Renault.