У Харкові під час пожежі загинула людина (фото)

Рятувальники з'ясовують причини возгаряння.
Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові на Олексіївці сталася трагедія. Спалахнула пожежа на проспекті Перемоги, 78А. Під час боротьби з полум'ям надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка. Обставини виникнення пожежі встановлюються.
Цей день може стати кроком до здійснення ваших цілей. Фінансові справи обіцяють бути вдалими, але краще уникати ризиків.
Ранкові хмари після обіду хмари розсіються, проте надвечір небо знову стане похмурим. Опадів не очікується.
День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.
