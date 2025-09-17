    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові під час пожежі загинула людина (фото)
17.09.2025  20:55   Дмитро Колонєй

У Харкові під час пожежі загинула людина (фото)

Рятувальники з'ясовують причини возгаряння.

Загинула людина під час пожежі на Олексіівці: Новини Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ, в Харкові на Олексіївці сталася трагедія. Спалахнула пожежа на проспекті Перемоги, 78А. Під час боротьби з полум'ям надзвичайники виявили тіло загиблого чоловіка. Обставини виникнення пожежі встановлюються.

