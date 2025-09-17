17.09.2025 21:29 Дмитро Колонєй
Дякую вам за вашу працю, відданість і силу духу! - Ігор Терехов (фото)
Мер Харкова Ігор Терехов в День рятівника, подякував співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій за мужність, професіоналізм та самовідданість.
, мер Харкова Ігор Терехов під час урочистого заходу відзначив їхню щоденну героїчну службу в надскладних воєнних умовах.
«Я рідко бачу вас на урочистих заходах. На жаль, найчастіше - під час ворожих обстрілів міста. І те, що ви робите в ці моменти, - це справжній героїзм. Я особисто бачив, як ви виносили на руках дітей, підтримували літніх людей, допомагали всім, хто цього потребував. Я дуже хочу, щоб ви завжди поверталися додому після чергувань живими й неушкодженими. І щиро бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, тепла в домівках і захисту згори. Дякую вам за вашу працю, відданість і силу духу!» - сказав міський голова.
З нагоди професійного свята Ігор Терехов нагородив працівників ДСНС нагрудним знаком «За заслуги перед містом-героєм України Харків» III ступеня, медалями «За оборону міста-героя Харків», а також вручив цінні подарунки - годинники.
писав, що мер Харкова Ігор Терехов взяв участь
в урочистому заході з нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.
