    
Главная Новини Харкова Влада Дякую вам за вашу працю, відданість і силу духу! - Ігор Терехов (фото)
17.09.2025  21:29   Дмитро Колонєй

Дякую вам за вашу працю, відданість і силу духу! - Ігор Терехов (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов в День рятівника, подякував співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій за мужність, професіоналізм та самовідданість.


Дякую вам за вашу працю, відданість і силу духу! - Ігор Терехов (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов під час урочистого заходу відзначив їхню щоденну героїчну службу в надскладних воєнних умовах.
 
«Я рідко бачу вас на урочистих заходах. На жаль, найчастіше - під час ворожих обстрілів міста. І те, що ви робите в ці моменти, - це справжній героїзм. Я особисто бачив, як ви виносили на руках дітей, підтримували літніх людей, допомагали всім, хто цього потребував. Я дуже хочу, щоб ви завжди поверталися додому після чергувань живими й неушкодженими. І щиро бажаю вам і вашим родинам міцного здоров’я, щастя, тепла в домівках і захисту згори. Дякую вам за вашу працю, відданість і силу духу!» - сказав міський голова.
 
Привітав з професійним святом та відзначив харківських рятувальників Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Привітав з професійним святом та відзначив харківських рятувальників Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Привітав з професійним святом та відзначив харківських рятувальників Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Привітав з професійним святом та відзначив харківських рятувальників Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Привітав з професійним святом та відзначив харківських рятувальників Ігор Терехов: Новини Харкова
 
З нагоди професійного свята Ігор Терехов нагородив працівників ДСНС нагрудним знаком «За заслуги перед містом-героєм України Харків» III ступеня, медалями «За оборону міста-героя Харків», а також вручив цінні подарунки - годинники.
 
Привітав з професійним святом та відзначив харківських рятувальників Ігор Терехов: Новини Харкова
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов взяв участь в урочистому заході з нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.
 
Тэги:  ігор терехов, привітання, харків, рятувальники
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.09 ЖКГ Навіть у найважчі моменти ви можете відновлювати газопроводи і систему після обстрілів - Ігор Терехов   17.09 Влада «Завжди повертайтеся живими!» – привітання Ігоря Терехова з Днем рятівника (відео) 16.09 Влада Ми будемо робити все, щоб вони почувалися як удома - Ігор Терехов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 