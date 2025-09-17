17.09.2025 19:40 Дмитро Колонєй

Навіть у найважчі моменти ви можете відновлювати газопроводи і систему після обстрілів - Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов взяв участь в урочистому заході з нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

Як повідомляє РЕДПОСТ , під час урочистого заходу мер Харкова Ігор Терехов подякував колективу Харківської міської філії «Газмережі» за самовіддану працю в умовах війни.

«Війна, яка випробовує наше місто, довела: ви - справжні герої! Я бачу вас на місці кожного прильоту, під обстрілами, під час тривог, у найнебезпечніших умовах. Завдяки вам у домівках харків’ян є газ, тепло і гаряча вода. Так, люди до цього звикли, але мало хто розуміє: якби не ваша щоденна праця, нічого б цього не було. Ви вже довели, що навіть у найважчі моменти можете відновлювати газопроводи і систему після обстрілів, працювати під ударами. Я вдячний вам за витримку, професіоналізм та відданість своїй справі. Бажаю вам миру, усмішок і гарного настрою!» - сказав мер.

Кращим працівникам філії Ігор Терехов вручив нагрудний знак «За заслуги перед містом-героєм України Харків», медаль «За оборону міста-героя Харків», цінні подарунки, Подяки міського голови.

Фотогалерея