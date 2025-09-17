17.09.2025 19:18 Дмитро Колонєй

На Харківщині посадовці лісництв завдали шкоди державі на мільйони гривень

Прокуратура Харківщини вявила низку злочинів у лісовому секторі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, правоохоронці Харківщини виявили низку правопорушень.

В.о керівника філії «Жовтневе лісове господарство» ДП «Ліси України» уклав низку договорів поставки деревини з приватним товариством, за якими передбачалася обов’язкова 100% передоплата за продукцію. Незважаючи на невиконання контрагентом фінансових зобов’язань, він організував постачання деревини без попередньої повної оплати, внаслідок чого держава зазнала збитків понад 5,5 млн гривень. Вже колишній посадовець підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному використанні службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

У 2023 році лісничий Чемужівського лісництва філії «Зміївське лісове господарство» ДП «Ліси України» не виконував належним чином службові обов’язки - не здійснив приймання-передачу лісового обходу, у межах якого було незаконно вирубано 89 дерев, не забезпечив охорону лісу та проведення позапланових ревізій. Держава втратила майже 1 млн гривень.

Майстер лісу Таранівського лісництва вищевказаної філії — не здійснив державний контроль за додержанням вимог лісового законодавства та охороною лісу від незаконних рубок. У травні 2023 року під час вибіркових санітарних рубок він «не побачив» незаконну вирубку та вивезення майже 300 здорових дерев. Збитки сягнули більше 2,6 млн гривень.

На теперішній час обидва обвинувачені не обіймають зазначені посади. Їх судять за ч. 2 ст. 367 КК України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Загальна сума збитків державі за цими провадженнями перевищила 9 млн гривень.