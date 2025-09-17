    
17.09.2025  18:42   Дмитро Колонєй

У Основʼянському районі Харкова увічнили пам'ять полеглих захисників

У Харкові відкрито меморіальні дошки на честь Олександра Санжаревського, Сергія Чухіля та Вячеслава Гринченка.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, заходи, у яких взяли участь голова райадміністрації Ганна Головчанська, рідні героїв, друзі, вчителі, містяни, відбулися у ліцеях №12 і 53 Основʼянського району. 
 
 
  • Олександр Санжаревський (позивний «Санчос») в 2015-2016 рр. добровольцем брав участь в АТО. З березня 2023 року був мобілізований до 98 механізованого батальйону. Помер у жовтні того ж року внаслідок поранення, отриманого під Бахмутом. 
 
 
  • Сергій Чухіль (позивний «Смайлік») був зарахований до військової частини на посаду головного сержанта. У липні 2023 року боєць помер через поранення, отримані в Бахмуті. 
 
 
  • Вячеслав Гринченко став на захист Харкова у лавах територіальної оборони з початку повномасштабного вторгнення. Був поранений. Після одужання вступив добровольцем до НГУ. У лютому 2023 року загинув у місті Кремінна (Луганська область). Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
 
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що у Харкові відкрили меморіальні дошки на честь полеглих захисників України.
 
