17.09.2025
У Основʼянському районі Харкова увічнили пам'ять полеглих захисників
У Харкові відкрито меморіальні дошки на честь Олександра Санжаревського, Сергія Чухіля та Вячеслава Гринченка.
Як повідомляє РЕДПОСТ
заходи, у яких взяли участь голова райадміністрації Ганна Головчанська, рідні героїв, друзі, вчителі, містяни, відбулися у ліцеях №12 і 53 Основʼянського району.
Олександр Санжаревський (позивний «Санчос») в 2015-2016 рр. добровольцем брав участь в АТО. З березня 2023 року був мобілізований до 98 механізованого батальйону. Помер у жовтні того ж року внаслідок поранення, отриманого під Бахмутом.
Сергій Чухіль (позивний «Смайлік») був зарахований до військової частини на посаду головного сержанта. У липні 2023 року боєць помер через поранення, отримані в Бахмуті.
Вячеслав Гринченко став на захист Харкова у лавах територіальної оборони з початку повномасштабного вторгнення. Був поранений. Після одужання вступив добровольцем до НГУ. У лютому 2023 року загинув у місті Кремінна (Луганська область). Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
