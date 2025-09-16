16.09.2025 21:19

У Харкові відкрили меморіальні дошки на честь полеглих захисників України

Память воїнів Валерія Шоміна та Сергія Лихобаби увічнили в ліцеях №34 та 48 у Основ'янському районі Харкова.

Як повідомляє РЕДПОСТ , у заходах взяли участь голова районної адміністрації Ганна Головчанська, рідні героїв, друзі, вчителі, учні.

Валерій Шомін народився у 1997 році. Після початку повномасштабного вторгнення проходив службу у лавах Збройних Сил України. Загинув у травні 2024 року на Херсонщині під час евакуації поранених побратимів. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Сергій Лихобаба, 1984 року народження, з 2014 року брав участь в АТО. З початком повномасштабної війни став на захист Харкова, пізніше воював на Донеччині. Загинув у січні 2023 року, виконуючи бойове завдання. Посмертно відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram