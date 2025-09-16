На Харківщині росіяни накопичують сили для атаки на Куп'янськ: де саме та як вони туди потрапили

    
16.09.2025  20:37   Дмитро Колонєй

Військовий експерт розповів, яку тактику вирішили застосувати окупанти на Харківщині.


Як повідомляє РЕДПОСТ, ворог змінив тактику заходу в Куп'янськ через неможливість захоплення міста з північного напрямку. Про розповів підполковник Олексій Бєльський, речник ОСУВ "Дніпро". За його словами росіяни намагаються обійти Куп'янськ або із заходу, або зі сходу.
 
"З цією метою вони б'ють зі сходу, там є населений пункт Петропавлівка. Намагаються спуститися вниз і далі рухатися на схід, в бік самого Куп'янська. Але поки в них нічого, їм не вдається", - зазначив він. 
 
Військовий додав, що через саме місто іде багато магістральних труб, зокрема на північ і на північний схід Харківщини, наприклад, в бік Дворічної.
 
Так як у зв'язку з окупацією цих населених пунктів, газопостачання в ту сторону припинили, росіяни по трубі, яка йде на Дворічну, хоча не вилізли в самому Куп'янську, але потрапили на околиці села Радьківка та вилізли у хащах.
 
"Наразі,  - як поінфомував військовий, -  "на північних околицях, в двох населених пунктах, вони намагаються накопичуватись і з того напрямку атакувати".
 
 
 
