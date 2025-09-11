    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику України Валерію Жиліну
11.09.2025  15:00   

У Харкові відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику України Валерію Жиліну

У церемонії взяли участь представники Адміністрації Індустріального району, рідні та друзі героя, педагоги й місцеві мешканці.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У Харківському ліцеї №85 відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику України Валерію Жиліну.
 
Валерій Жилін служив у складі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ та брав участь у боях у Луганській і Донецькій областях, зокрема під Кремінною, Сватовим, а також на Куп’янському напрямку.
 
Отримавши поранення, він пройшов відновлення й був відряджений на навчання до Великої Британії. Після повернення служив у складі мобільної групи, боронячи небо столиці від ударних дронів.
 
З січня 2025 року Валерій Жилін захищав Харків у складі 229-го окремого батальйону територіальної оборони 127-ї бригади Сил ТрО. 12 січня 2025 року загинув у селі Зелене на бойовій позиції, яку ворог накрив артилерійським вогнем.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківському ліцеї відкрили меморіальні дошки загиблим захисникам України.
 
Тэги:  меморіальна дошка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.07 Суспільство На фасадах харківських ліцеїв встановлять меморіальні дошки загиблим випускникам 02.07 Суспільство Низку меморіальних дошок встановлять у Харкові 27.06 Суспільство Пам’ять видатного скульптора Сейфаддіна Гурбанова вшанували в Харкові (фото)  
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 