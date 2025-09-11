11.09.2025 15:00

У Харкові відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику України Валерію Жиліну

У церемонії взяли участь представники Адміністрації Індустріального району, рідні та друзі героя, педагоги й місцеві мешканці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У Харківському ліцеї №85 відкрили меморіальну дошку полеглому захиснику України Валерію Жиліну.

Валерій Жилін служив у складі 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗСУ та брав участь у боях у Луганській і Донецькій областях, зокрема під Кремінною, Сватовим, а також на Куп’янському напрямку.

Отримавши поранення, він пройшов відновлення й був відряджений на навчання до Великої Британії. Після повернення служив у складі мобільної групи, боронячи небо столиці від ударних дронів.

З січня 2025 року Валерій Жилін захищав Харків у складі 229-го окремого батальйону територіальної оборони 127-ї бригади Сил ТрО. 12 січня 2025 року загинув у селі Зелене на бойовій позиції, яку ворог накрив артилерійським вогнем.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram