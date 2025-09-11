11.09.2025 14:40 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 11 вересня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3235 вакансій.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
Радіотелефоніст – 120 000 грн.
Лікар-терапевт – 60 000 грн.
Фахівець з публічних закупівель – 48 000 грн.
Начальник відділу стандартизації – 35 000 грн.
Інженер з проєктно-кошторисної роботи – 34 900 грн.
Представник торговельний – 33 000 грн.
Архітектор – 26 000 грн.
Водій тролейбуса – 25 000 грн.
Економіст – 24 000 грн.
Експедитор – 20 000 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0 800 219 729.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.
