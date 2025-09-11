11.09.2025 14:40 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 11 вересня 2025 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3235 вакансій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Радіотелефоніст – 120 000 грн.

Лікар-терапевт – 60 000 грн.

Фахівець з публічних закупівель – 48 000 грн.

Начальник відділу стандартизації – 35 000 грн.

Інженер з проєктно-кошторисної роботи – 34 900 грн.

Представник торговельний – 33 000 грн.

Архітектор – 26 000 грн.

Водій тролейбуса – 25 000 грн.

Економіст – 24 000 грн.

Експедитор – 20 000 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0 800 219 729.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можна знайти за посиланням.

