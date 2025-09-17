17.09.2025 18:11
На Харківщині членкіня ВЛК підробляла медичні висновки
Правоохоронці "на гарячому" спіймали оганізаторів схеми на Харківщині.
, працівники ДБР викрили голову однієї з військово-лікарських комісій Дніпропетровщини та його колегу з Харківщини, які організували корупційний бізнес на підроблених медичних висновках за хабар:
-
харківська членкиня ВЛК шукала клієнтів,
-
передавала документи своєму колезі, який був відряджений з Харкова в Дніпропетровську область на посаду голови військово-лікарської комісії.
-
військовослужбовців визанвали «обмежено придатними до служби», що дозволяло переводити їх до тилових підрозділів — територіальних центрів комплектування, військових навчальних закладів або частин забезпечення. Вартість «послуги» коливалася від 3 до 15 тис. доларів США залежно від рівня знайомства чи фінансового стану «клієнтів».
Жінку затримали у Харкові після отримання 3 тис. доларів США в одному з епізодів, а згодом затримано було й очільника ВЛК.
Під час обшуків у фігурантів вилучили
-
понад 20 тис. доларів США,
-
медичні документи,
-
ноутбук,
-
мобільні телефони
-
печатку лікаря з ознаками підроблення.
Печаткою користувалися для видачі фіктивних консультативних висновків, на підставі яких військовослужбовців офіційно направляли на ВЛК. У помешканні керівника комісії також вилучили наркотики.
Обом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Перевіряється причетність до злочину інших осіб, зокрема працівників територіальних центрів комплектування.
