17.09.2025 18:11

На Харківщині членкіня ВЛК підробляла медичні висновки

Правоохоронці "на гарячому" спіймали оганізаторів схеми на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , працівники ДБР викрили голову однієї з військово-лікарських комісій Дніпропетровщини та його колегу з Харківщини, які організували корупційний бізнес на підроблених медичних висновках за хабар:

харківська членкиня ВЛК шукала клієнтів,

передавала документи своєму колезі, який був відряджений з Харкова в Дніпропетровську область на посаду голови військово-лікарської комісії.

військовослужбовців визанвали «обмежено придатними до служби», що дозволяло переводити їх до тилових підрозділів — територіальних центрів комплектування, військових навчальних закладів або частин забезпечення. Вартість «послуги» коливалася від 3 до 15 тис. доларів США залежно від рівня знайомства чи фінансового стану «клієнтів».

Жінку затримали у Харкові після отримання 3 тис. доларів США в одному з епізодів, а згодом затримано було й очільника ВЛК.

Під час обшуків у фігурантів вилучили

понад 20 тис. доларів США,

медичні документи,

ноутбук,

мобільні телефони

печатку лікаря з ознаками підроблення.

Печаткою користувалися для видачі фіктивних консультативних висновків, на підставі яких військовослужбовців офіційно направляли на ВЛК. У помешканні керівника комісії також вилучили наркотики.

Обом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Перевіряється причетність до злочину інших осіб, зокрема працівників територіальних центрів комплектування.

