17.09.2025  18:11   

На Харківщині членкіня ВЛК підробляла медичні висновки

Правоохоронці "на гарячому" спіймали оганізаторів схеми на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники ДБР викрили голову однієї з військово-лікарських комісій Дніпропетровщини та його колегу з Харківщини, які організували корупційний бізнес на підроблених медичних висновках за хабар:
  • харківська членкиня ВЛК шукала клієнтів,
  • передавала документи своєму колезі, який був відряджений з Харкова в Дніпропетровську область на посаду голови військово-лікарської комісії.
  • військовослужбовців визанвали «обмежено придатними до служби», що дозволяло переводити їх до тилових підрозділів — територіальних центрів комплектування, військових навчальних закладів або частин забезпечення. Вартість «послуги» коливалася від 3 до 15 тис. доларів США залежно від рівня знайомства чи фінансового стану «клієнтів».
 
Жінку затримали у Харкові після отримання 3 тис. доларів США в одному з епізодів, а згодом затримано було й очільника ВЛК.
 
Під час обшуків у фігурантів вилучили
  • понад 20 тис. доларів США,
  • медичні документи,
  • ноутбук,
  • мобільні телефони
  • печатку лікаря з ознаками підроблення.
Печаткою  користувалися для видачі фіктивних консультативних висновків, на підставі яких військовослужбовців офіційно направляли на ВЛК. У помешканні керівника комісії також вилучили наркотики.
 
Обом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
 
Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
 
Перевіряється причетність до злочину інших осіб, зокрема працівників територіальних центрів комплектування.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації: затримано організаторів.
 

 

