17.09.2025 13:30

На Харківщині викрили схему ухилення від мобілізації: затримано організаторів

Служба безпеки та Національна поліція викрили та задокументували схему ухилення від мобілізації на Харківщині. Зловмисники за гроші «допомагали» військовозобов’язаним уникати призову через оформлення фіктивних документів про право на відстрочку.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, фігурантами є двоє харків’ян віком 41 та 43 роки, які разом організували злочинну схему впливу на службових осіб - зокрема, медиків, працівників місцевої влади та територіальних центрів комплектування.

Зокрема, зловмисники обіцяли забезпечити оформлення фейкових документів, що надають право на відстрочку від військової служби.

За даними слідства, підозрювані організували отримання фіктивних висновків лікарсько-консультативної комісії щодо потреби у догляді за нібито тяжкохворою особою, впливаючи на посадових осіб медичних установ.

Крім того, вони забезпечили виготовлення акту соціального обстеження житлових умов, необхідного для оформлення відстрочки та прискорення проходження ВЛК для подальшого зняття з військового обліку.

Також, до «переліку послуг» входило зняття особи з розшуку в єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Встановлено, що зловмисники пропонували військовозобов’язаним подальший супровід в ухиленні від мобілізації у вигляді продовження строку відстрочки. ЇЇ можна було отримати необмежену кількість разів за додаткову оплату.

Задокументовано, що в одному з епізодів організатори вимагали від військовозобов’язаного 8,5 тис. доларів США. Передача коштів відбувалася поетапно - у міру виготовлення підроблених довідок та інших документів.

Співробітники СБУ затримали одного з фігурантів «на гарячому» під час отримання останньої частини неправомірної вигоди. Іншого організатора затримано згодом.

У ході спецоперації проведено близько 20 обшуків за місцями проживання та роботи учасників схеми. Вилучено документацію та чорнові записи з доказами злочинної діяльності, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки, готівку, одержану злочинним шляхом.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів, обом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Підозрюваним загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до функціонування злочинної схеми.

Комплексні заходи проводили співробітники Служби безпеки України в Харківській області спільно з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Харківської окружної прокуратури.

