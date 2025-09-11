11.09.2025 14:00 Рита Парфенова

СБУ затримала колаборантку з Куп’янського району, яка працювала на окупантів

59-річна жінка під час тимчасової окупації Харківщини очолила псевдопідприємство загарбників, а після деокупації намагалася уникнути відповідальності.

Співробітники Служби безпеки України разом із Національною поліцією затримали мешканку Куп’янського району, яка добровільно співпрацювала з окупаційною адміністрацією. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу.

За даними слідства, у 2022 році жінка погодилася стати «в.о. начальника» у створеному загарбниками «комунальному підприємстві». На цій посаді вона організовувала роботу установи за вказівками окупантів, виплачувала зарплати у російських рублях та звітувала перед адміністрацією. Також фігурантка допомагала облаштовувати приміщення для потреб військових рф.

Після звільнення Харківщини від окупантів вона переїхала до Харкова, де намагалася переховуватися. Правоохоронці встановили її місцеперебування та затримали.

Під час обшуку вдома у жінки вилучили російські гроші та документи, видані окупаційною владою. На підставі зібраних доказів їй повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 КК України («колабораційна діяльність»).

Наразі підозрювана перебуває під вартою. Їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Операцію провели співробітники СБУ в Харківській області та слідчі Нацполіції під процесуальним керівництвом Куп’янської окружної прокуратури.

