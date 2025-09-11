11.09.2025 13:45 Віталій Хіневич

У Харкові за тиждень замінили 12 ліфтових кабін

Фахівці КСП «Харківміськліфт» за тиждень опрацювали понад 1,1 тис. заявок на ремонт ліфтового обладнання та внутрішньобудинкових електромереж.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Зокрема, комунальники відновили роботу восьми ліфтів та замінили 12 кабін. Роботи проводилися на вул. Клочківській, пр. Перемоги, майдані Павлівському та ін.

Крім того, фахівці усували короткочасні зупинки ліфтів і відключення світла, а також завершили підготовку внутрішньобудинкових електромереж до опалювального сезону.

На сьогодні в будинках комунальної форми власності працює понад 6,6 тис. ліфтів. На ремонт зупинені 11 підйомників.

