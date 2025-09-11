Комунальники перевіряють мережі освітлення в Кулиничах та на вулицях Харкова

У Кулиничівському житловому масиві та на вулицях Новопроектній і Відродження комунальники встановлюють нові світильники та лампи.
У Немишлянському районі Харкова тривають роботи з планового обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
Фахівці КП «Міськсвітло» проводять огляд електромереж, перевіряють справність обладнання та замінюють пошкоджені елементи.
Зараз працівники підприємства виконують монтаж нових світильників і ламп у Кулиничівському житловому масиві, а також на вулицях Новопроектній і Відродження.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські монтери ліквідували понад 60 аварій на зовнішніх електромережах.
Комментариев: 0
Зірки схиляють йти за бажаннями, але важливо не втратити контроль. Флірт із близькою людиною подарує гарний настрій.
З самого ранку у Харкові очікується прояснення, день мине без опадів.
11 вересня відзначається Всесвітній день боротьби з тероризмом, започаткований у 2008 році на честь жертв теракту 11 вересня 2001 року.
влажность:
давление:
ветер: