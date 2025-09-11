    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники перевіряють мережі освітлення в Кулиничах та на вулицях Харкова
11.09.2025  13:36   Рита Парфенова

Комунальники перевіряють мережі освітлення в Кулиничах та на вулицях Харкова

У Кулиничівському житловому масиві та на вулицях Новопроектній і Відродження комунальники встановлюють нові світильники та лампи.

освітлення

У Немишлянському районі Харкова тривають роботи з планового обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Фахівці КП «Міськсвітло» проводять огляд електромереж, перевіряють справність обладнання та замінюють пошкоджені елементи.

Зараз працівники підприємства виконують монтаж нових світильників і ламп у Кулиничівському житловому масиві, а також на вулицях Новопроектній і Відродження.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські монтери ліквідували понад 60 аварій на зовнішніх електромережах.

Тэги:  освітлення, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
04.12 ЖКГ Комунальники Харкова відновили майже 9 кілометрів мереж освітлення за тиждень 06.11 ЖКГ У Дергачах, Малій Данілівці та Черкаській Лозовій поновлять вуличне освітлення 17.05 ЖКГ У селі на Харківщині, де більше року на було світло, налагодили електропостачання
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 