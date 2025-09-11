11.09.2025 13:36 Рита Парфенова

Комунальники перевіряють мережі освітлення в Кулиничах та на вулицях Харкова

У Кулиничівському житловому масиві та на вулицях Новопроектній і Відродження комунальники встановлюють нові світильники та лампи.

У Немишлянському районі Харкова тривають роботи з планового обслуговування мереж зовнішнього освітлення. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Фахівці КП «Міськсвітло» проводять огляд електромереж, перевіряють справність обладнання та замінюють пошкоджені елементи.

Зараз працівники підприємства виконують монтаж нових світильників і ламп у Кулиничівському житловому масиві, а також на вулицях Новопроектній і Відродження.

