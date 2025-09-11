    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники Харкова продовжують впорядковувати території міських кладовищ
11.09.2025  11:40   Віталій Хіневич

Комунальники Харкова продовжують впорядковувати території міських кладовищ

Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати території міських кладовищ, військових меморіалів, братських поховань та прилеглих до них ділянок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Так, за минулий тиждень вони прибрали більше 8 га центральних алей, прилеглих доріжок, під’їзних шляхів і тротуарів, а також скосили понад 6 га трави та вивезли близько 70 куб. м сміття. 
 
 
Крім того, триває облаштування газонів і квітників, підрізання кущів, видалення аварійних гілок дерев, сухостою та розчищення територій від порослі й чагарників.
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Лозовій на Харківщині відновили цілодобове електропостачання після обстрілу.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.09 ЖКГ З клумби у Новобаварському районі дві жінки поцупили квіти (відео) 11.09 ЖКГ У Харкові по вулиці Свободи почали проводити ремонтно-відновлювальні роботи у житловому будинку (фото) 10.09 ЖКГ У Богодухові тимчасово не буде газопостачання: список адрес
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 