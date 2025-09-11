11.09.2025 11:48 Рита Парфенова

Харків'янам рекомендують переносити використання електроприладів на денний час

Енергетики закликають мешканців Харкова та області використовувати потужні електроприлади з 10:00 до 15:00, аби знизити навантаження на систему.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».

Протягом 11 вересня станом на 9:30 зафіксовано зниження споживання електроенергії на 1,2% у порівнянні з попереднім днем. Це пояснюється сонячною погодою на більшій частині території України, завдяки якій побутові сонячні електростанції працюють ефективніше.

Вчора, 10 вересня, максимальний рівень споживання був зафіксований увечері – на тому ж рівні, що і 9 вересня.

Попри позитивну динаміку, залишається потреба переносити активне енергоспоживання на денний час. Енергетики закликають користуватися пральними машинами, бойлерами, пилососами та іншими потужними приладами у період з 10:00 до 15:00.

Наразі українська енергосистема продовжує відновлюватися після російських масованих атак. На пошкоджених об’єктах тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Фахівці нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому громадян просять стежити за повідомленнями свого оператора системи розподілу (обленерго) на офіційних сайтах і в соцмережах.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські монтери ліквідували понад 60 аварій на зовнішніх електромережах.