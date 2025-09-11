У Харкові по вулиці Свободи почали проводити ремонтно-відновлювальні роботи у житловому будинку (фото)

У вересні 2022 року п’ятиповерхівка зазнала значних руйнувань внаслідок влучання російської ракети. Було пошкоджено тримальні та огороджувальні конструкції будівлі.
Комментариев: 0
Зірки схиляють йти за бажаннями, але важливо не втратити контроль. Флірт із близькою людиною подарує гарний настрій.
З самого ранку у Харкові очікується прояснення, день мине без опадів.
11 вересня відзначається Всесвітній день боротьби з тероризмом, започаткований у 2008 році на честь жертв теракту 11 вересня 2001 року.
влажность:
давление:
ветер: