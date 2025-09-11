11.09.2025 12:00 Віталій Хіневич

У Харкові по вулиці Свободи почали проводити ремонтно-відновлювальні роботи у житловому будинку (фото)

У вересні 2022 року п’ятиповерхівка зазнала значних руйнувань внаслідок влучання російської ракети. Було пошкоджено тримальні та огороджувальні конструкції будівлі.



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як зазначили в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, зараз триває першочерговий етап робіт - демонтаж аварійних елементів. Зокрема, фахівці розбирають пошкоджені частини кроквяної системи покрівлі. Після завершення цих робіт усі демонтовані конструкції відбудують.

Також робочим проєктом передбачено відновлення скління, заміну інженерних мереж, ремонт місць загального користування, проведення робіт з термомодернізації тощо.

Який вигляд матиме будівля після відбудови, можна переглянути за посиланням.

