Харків’янка Наталія Жаркова стала чемпіонкою світу з фридайвінгу

На чемпіонаті світу з фридайвінгу в Греції українка Наталія Жаркова виборола золоту медаль, а її землячка Катерина Садурська посіла четверте місце.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, в Греції стартувала світова першість із фридайвінгу. У першій дисципліні – занурення з постійною вагою з моноластом – змагалися одразу дві українки.
Наталія Жаркова встановила результат 113 метрів і посіла перше місце, ставши чемпіонкою світу.
Ще одна представниця Харкова, Катерина Садурська, також показала високий результат і завершила виступ на четвертій позиції.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківська плавчиня Катерина Садурська здобула три медалі на чемпіонаті світу з фрідайвінгу.
Комментариев: 0
Зірки схиляють йти за бажаннями, але важливо не втратити контроль. Флірт із близькою людиною подарує гарний настрій.
З самого ранку у Харкові очікується прояснення, день мине без опадів.
11 вересня відзначається Всесвітній день боротьби з тероризмом, започаткований у 2008 році на честь жертв теракту 11 вересня 2001 року.
влажность:
давление:
ветер: