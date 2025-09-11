11.09.2025 12:12 Рита Парфенова

Харків’янка Наталія Жаркова стала чемпіонкою світу з фридайвінгу

На чемпіонаті світу з фридайвінгу в Греції українка Наталія Жаркова виборола золоту медаль, а її землячка Катерина Садурська посіла четверте місце.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City, в Греції стартувала світова першість із фридайвінгу. У першій дисципліні – занурення з постійною вагою з моноластом – змагалися одразу дві українки.

Наталія Жаркова встановила результат 113 метрів і посіла перше місце, ставши чемпіонкою світу.

Ще одна представниця Харкова, Катерина Садурська, також показала високий результат і завершила виступ на четвертій позиції.

