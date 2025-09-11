11.09.2025 12:25

З клумби у Новобаварському районі дві жінки поцупили квіти (відео)

Про подію розповіла голова адміністрації Новобаварського району Харкова Тетяна Цибульник.

«Після нахабного вчинку цих двох пані комунальники Новобаварського району відверто задаються питанням: чому і навіщо?

Публічна крадіжка квітів з клумби по проспекту Любові Малої, 2/1, у виконанні двох літніх жінок засмучує і водночас обурює.

На превеликий жаль, сьогодні нахабно було спаплюжено роботу працівників КП «Благоустрій» нашого району.

Шкода, що є люди, яким бракує виховання і поваги до праці інших», - зазначила Тетяна Цибульник.

