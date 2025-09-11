    
Главная Новини Харкова ЖКГ З клумби у Новобаварському районі дві жінки поцупили квіти (відео)
11.09.2025  12:25   

З клумби у Новобаварському районі дві жінки поцупили квіти (відео)

Про подію розповіла голова адміністрації Новобаварського району Харкова Тетяна Цибульник.

 
«Після нахабного вчинку цих двох пані комунальники Новобаварського району відверто задаються питанням: чому і навіщо?
 
Публічна крадіжка квітів з клумби по проспекту Любові Малої, 2/1, у виконанні двох літніх жінок засмучує і водночас обурює.
 
На превеликий жаль, сьогодні нахабно було спаплюжено роботу працівників КП «Благоустрій» нашого району.
 
Шкода, що є люди, яким бракує виховання і поваги до праці інших», - зазначила Тетяна Цибульник.
 

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова продовжують впорядковувати території міських кладовищ

Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.09 ЖКГ У Харкові по вулиці Свободи почали проводити ремонтно-відновлювальні роботи у житловому будинку (фото) 11.09 ЖКГ Комунальники Харкова продовжують впорядковувати території міських кладовищ 10.09 ЖКГ У Богодухові тимчасово не буде газопостачання: список адрес
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 