    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Екологи оцінили збитки від пожежі після атаки дрона на складі «АТБ» під Харковом
11.09.2025  12:35   Рита Парфенова

Екологи оцінили збитки від пожежі після атаки дрона на складі «АТБ» під Харковом

Пожежа на об’єкті торгівлі у Васищевому тривала більше доби та призвела до значних екологічних збитків, які оцінили майже у 16 мільйонів гривень.

Новини Харкова: через атаку дрона згорів склад площею 30 тис. м²

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

30 липня 2025 року село Васищеве Харківської області зазнало чергової атаки з боку збройних формувань рф. Унаслідок ворожого удару дрона зайнялася будівля ТОВ «АТБ-МАРКЕТ». Вогонь охопив понад 30 тисяч квадратних метрів площі. Ліквідація масштабної пожежі тривала більше ніж 31 годину.

Унаслідок займання в атмосферу потрапили неорганізовані викиди небезпечних речовин, що призвело до суттєвого погіршення стану повітря. За даними Державної екологічної інспекції Харківської області, сума екологічних збитків від інциденту становить 15 мільйонів 873 тисячі 833 гривні.

Фахівці наголошують: війна завдає шкоди не лише людям і будівлям, а й довкіллю. Забруднене повітря, зруйновані інфраструктурні об’єкти та токсичні наслідки стають частиною нової реальності, де екологія регіону опинилася в заручниках агресії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 30 липня 2025 року орієнтовно о 12:00 окуапнти завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району. Від атаки постраждали розподільчий центр, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа, яку ліквідували лише 31 липня о 19:05. Внастілок цієї події загинула одна людина, ще 7 постраждало, з них 2 працівники ДСНС.
