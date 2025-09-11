11.09.2025 12:35 Рита Парфенова

Екологи оцінили збитки від пожежі після атаки дрона на складі «АТБ» під Харковом

Пожежа на об’єкті торгівлі у Васищевому тривала більше доби та призвела до значних екологічних збитків, які оцінили майже у 16 мільйонів гривень.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну екологічну інспекцію у Харківській області.

30 липня 2025 року село Васищеве Харківської області зазнало чергової атаки з боку збройних формувань рф. Унаслідок ворожого удару дрона зайнялася будівля ТОВ «АТБ-МАРКЕТ». Вогонь охопив понад 30 тисяч квадратних метрів площі. Ліквідація масштабної пожежі тривала більше ніж 31 годину.

Унаслідок займання в атмосферу потрапили неорганізовані викиди небезпечних речовин, що призвело до суттєвого погіршення стану повітря. За даними Державної екологічної інспекції Харківської області, сума екологічних збитків від інциденту становить 15 мільйонів 873 тисячі 833 гривні.

Фахівці наголошують: війна завдає шкоди не лише людям і будівлям, а й довкіллю. Забруднене повітря, зруйновані інфраструктурні об’єкти та токсичні наслідки стають частиною нової реальності, де екологія регіону опинилася в заручниках агресії.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram