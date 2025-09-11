11.09.2025 12:50 Віталій Хіневич

У Харкові відбулася зустріч школярів і студентів з депутатом міськради

В межах тижня «Public Future: молодь і публічне управління» відбулася зустріч школярів і студентів з депутатом міськради Вікторією Китайгородською.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Захід пройшов у межах фестивалю «МРіЯ» й був присвячений залученню молоді до ухвалення рішень і розвитку місцевої демократії.

Вікторія Китайгородська розповіла про роботу міської ради, діяльність комісій і можливості взаємодії з обранцями. Також молодь ознайомилася з програмами підтримки бізнес-ідей, кредитування та грантів. Окремо обговорили підтримку внутрішньо переміщених осіб, сортування сміття та проєкт «Картка харків’янина».

У Департаменті у справах сім’ї, молоді та спорту зазначили, що такі зустрічі сприяють відкритості влади й формують діалог між представниками місцевої влади та молоддю.

