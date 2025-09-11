    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог атакував службовий автомобіль поліції на Куп’янщині
11.09.2025  13:01   Рита Парфенова

Ворог атакував службовий автомобіль поліції на Куп’янщині

Під час патрулювання району ворожий FPV-дрон поранив трьох правоохоронців, слідчі відкрили кримінальне провадження.

дрон атакував поліцейське авто

Як повідомляє РЕДПОСТ, 11 вересня під час патрулювання Куп’янського району службовий автомобіль поліції зазнав атаки ворожого FPV-дрона поблизу села Осинове.

У авто перебувало п’ятеро поліцейських, троє з яких отримали поранення. Постраждалим надається медична допомога.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України за фактом воєнного злочину.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Ківшарівці Куп’янського району під обстріл потрапила карета швидкої допомоги – постраждали двоє медиків.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
