Ворог атакував службовий автомобіль поліції на Куп’янщині

Під час патрулювання району ворожий FPV-дрон поранив трьох правоохоронців, слідчі відкрили кримінальне провадження.
Як повідомляє РЕДПОСТ, 11 вересня під час патрулювання Куп’янського району службовий автомобіль поліції зазнав атаки ворожого FPV-дрона поблизу села Осинове.
У авто перебувало п’ятеро поліцейських, троє з яких отримали поранення. Постраждалим надається медична допомога.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України за фактом воєнного злочину.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Ківшарівці Куп’янського району під обстріл потрапила карета швидкої допомоги – постраждали двоє медиків.
