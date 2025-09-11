    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Ківшарівці під обстріл потрапила карета швидкої допомоги – поранені двоє медиків
11.09.2025  10:47   Рита Парфенова

У Ківшарівці під обстріл потрапила карета швидкої допомоги – поранені двоє медиків

Під час ранкового артобстрілу у селі Ківшарівка Куп’янського району поранень зазнали працівники бригади екстреної медичної допомоги. Пошкоджено також автомобіль «швидкої».

У Ківшарівці під час обстрілу поранено двох медиків швидкої допомоги У Ківшарівці під час обстрілу поранено двох медиків швидкої допомоги

Як повідомляє РЕДПОСТ, у четвер, 11 вересня, близько 09:40 під час чергового виїзду на виклик у селі Ківшарівка російські війська відкрили артилерійський вогонь. Під удар потрапила бригада №2307 Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У результаті обстрілу постраждали парамедик Олешко Оксана та медичний технік Турчанин Олександр. Медики постраждали, автомобіль швидкої зазнав пошкоджень. Як повіломили в поліції, парамедик отримала акубаротравму, медичний технік зазнав гострої реакції на стрес.

Попри атаку, допомогу постраждалим на виклику надала інша бригада, яка завершила роботу на місці.

Поліцейські фіксують наслідки ворожого обстрілу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція зафіксувала загибель людини внаслідок російських обстрілів Харківщини (фото).

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.09 Надзвичайні події Екологи оцінили збитки від пожежі після атаки дрона на складі «АТБ» під Харковом 11.09 Надзвичайні події Поліція зафіксувала загибель людини внаслідок російських обстрілів Харківщини (фото) 11.09 Медицина У Харкові помер 15-річний підліток, поранений під час обстрілу Куп’янського району
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 