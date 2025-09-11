11.09.2025 10:47 Рита Парфенова

У Ківшарівці під обстріл потрапила карета швидкої допомоги – поранені двоє медиків

Під час ранкового артобстрілу у селі Ківшарівка Куп’янського району поранень зазнали працівники бригади екстреної медичної допомоги. Пошкоджено також автомобіль «швидкої».

Як повідомляє РЕДПОСТ, у четвер, 11 вересня, близько 09:40 під час чергового виїзду на виклик у селі Ківшарівка російські війська відкрили артилерійський вогонь. Під удар потрапила бригада №2307 Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

У результаті обстрілу постраждали парамедик Олешко Оксана та медичний технік Турчанин Олександр. Медики постраждали, автомобіль швидкої зазнав пошкоджень. Як повіломили в поліції, парамедик отримала акубаротравму, медичний технік зазнав гострої реакції на стрес.

Попри атаку, допомогу постраждалим на виклику надала інша бригада, яка завершила роботу на місці.

Поліцейські фіксують наслідки ворожого обстрілу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

