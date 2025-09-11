11.09.2025 11:21 Віталій Хіневич
Рятувальники евакуювали з прифронтової зони Харківщини 2 цивільних людей
11 вересня рятувальники ДСНС залучались до проведення заходів з обов’язкової евакуації мешканців Кіндрашівської громади Куп'янського району.
За допомогою броньованого автомобіля вони вивезли із села Грушівка 2 цивільних людей.
Залучалось 3 рятувальників, зокрема офіцер громади, та 1 одиниця техніки ДСНС.
«Звертаємось до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов’язкова евакуація: збережіть своє життя та здоров’я! Не ризикуйте – евакуюйтеся у більш безпечні населені пункти!
На Харківщині працює цілодобова «гаряча лінія» з питань евакуації. Канал зв'язку функціонує при благодійній організації «Координаційний гуманітарний центр». Охочі евакуюватися з територій, наближених до лінії фронту, можуть цілодобово телефонувати за номером телефону 0-800-33-92-91», - сказали рятувальники.
