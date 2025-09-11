    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліція зафіксувала загибель людини внаслідок російських обстрілів Харківщини (фото)
11.09.2025  10:36   Рита Парфенова

Поліція зафіксувала загибель людини внаслідок російських обстрілів Харківщини (фото)

Росія завдала нових ударів по Харківщині – пошкоджені будинки, транспорт і сільгосптехніка, поліція розслідує воєнні злочини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, працівники поліції зафіксували нові воєнні злочини армії рф: пошкоджені будинки, транспорт, сільгосптехніка та інфраструктура у кількох районах області.

Ворожі удари протягом доби зазнали Харківський, Богодухівський, Берестинський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони. Російські військові застосовували керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та ударні безпілотники. Внаслідок атак зруйновано й пошкоджено цивільну інфраструктуру.

У Куп’янському районі зафіксована загибель однієї людини. Крім того, в результаті влучання FPV-дрона в автомобіль постраждали п’ятеро місцевих жителів, яких із пораненнями доставили до лікарень. Також знищені та пошкоджені житлові будинки, автомобілі, а на полі виникла пожежа, яка охопила сільгосптехніку.

У Нововодолазькій громаді обстріли призвели до займання дачного будинку, пошкодження залізничних колій і ліній електропередач. На території Золочівської громади зафіксовано руйнування приватних будинків, господарчих споруд і енергомереж.

Російська авіація також завдала ударів по околицях села Чорноглазівка. В Ізюмському районі внаслідок застосування РСЗВ пошкоджено приміщення непрацюючої ферми, зруйновано житловий будинок.

Поліцейські Харківщини 10 вересня провели 44 огляди місць обстрілів і зареєстрували відомості за 11 кримінальними провадженнями щодо фактів збройної агресії рф. Загалом із початку повномасштабного вторгнення росії слідчі внесли до ЄРДР 26 365 воєнних злочинів, скоєних на території регіону.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок російських атак 10 вечесня у Благодатівці постраждали троє жінок та двоє чоловіків. 

наслідки обстрілу харківщини

наслідки обстрілу харківщини

наслідки обстрілу харківщини

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
