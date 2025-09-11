11.09.2025 10:07 Рита Парфенова

У Харкові помер 15-річний підліток, поранений під час обстрілу Куп’янського району

Хлопець із села Піщане понад місяць перебував у лікарні на апараті штучної вентиляції легень, але від отриманих травм врятувати його не вдалося.

У Харкові в лікарні помер 15-річний підліток, який постраждав 10 серпня під час російського обстрілу в Куп’янському районі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Ворожа атака тоді влучила по селу Піщане. Хлопця у вкрай тяжкому стані доправили до медзакладу. Він перебував на апараті штучної вентиляції легень, лікарі протягом місяця боролися за його життя.

Попри всі зусилля медиків, отримані травми виявилися несумісними з життям.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого.

