    
У Харкові помер 15-річний підліток, поранений під час обстрілу Куп'янського району
11.09.2025  10:07   Рита Парфенова

У Харкові помер 15-річний підліток, поранений під час обстрілу Куп’янського району

Хлопець із села Піщане понад місяць перебував у лікарні на апараті штучної вентиляції легень, але від отриманих травм врятувати його не вдалося.

лікарня

У Харкові в лікарні помер 15-річний підліток, який постраждав 10 серпня під час російського обстрілу в Куп’янському районі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Ворожа атака тоді влучила по селу Піщане. Хлопця у вкрай тяжкому стані доправили до медзакладу. Він перебував на апараті штучної вентиляції легень, лікарі протягом місяця боролися за його життя.

Попри всі зусилля медиків, отримані травми виявилися несумісними з життям.

Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого.

Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок російських атак 10 вечесня у Благодатівці постраждали троє жінок та двоє чоловіків. 

Тэги:  смерть, дитина, обстріл, харків, агрессия россии
