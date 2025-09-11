У Харкові помер 15-річний підліток, поранений під час обстрілу Куп’янського району

Хлопець із села Піщане понад місяць перебував у лікарні на апараті штучної вентиляції легень, але від отриманих травм врятувати його не вдалося.
У Харкові в лікарні помер 15-річний підліток, який постраждав 10 серпня під час російського обстрілу в Куп’янському районі. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Ворожа атака тоді влучила по селу Піщане. Хлопця у вкрай тяжкому стані доправили до медзакладу. Він перебував на апараті штучної вентиляції легень, лікарі протягом місяця боролися за його життя.
Попри всі зусилля медиків, отримані травми виявилися несумісними з життям.
Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого.
Раніше РЕДПОСТ писав, що внаслідок російських атак 10 вечесня у Благодатівці постраждали троє жінок та двоє чоловіків.
