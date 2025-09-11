11.09.2025 09:08 Рита Парфенова

Російські обстріли пошкодили інфраструктуру в десяти населених пунктах Харківщини

Унаслідок російських атак у Благодатівці постраждали троє жінок та двоє чоловіків. Обстрілами пошкоджено житлові будинки, автомобілі, фермерські приміщення та енергомережі в чотирьох районах області.



На фото с. Борова

Фото: ГУ ДСНС

Протягом минулої доби російська армія здійснила серію ударів по Харківській області, під вогнем опинилися десять населених пунктів. Внаслідок обстрілів поранень зазнали п’ятеро мирних жителів. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У селі Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 67-річний і 57-річний чоловіки, а також жінки віком 63, 61 та 55 років.

Для ударів окупанти застосовували різні види озброєння. Зафіксовано використання десяти авіаційних керованих бомб, двох дронів-камікадзе типу «Герань-2», одного безпілотника «Молнія», п’яти fpv-дронів та ще одного БпЛА, тип якого уточнюється.

Пошкодження інфраструктури зафіксовано в кількох районах:

у Куп’янському районі: багатоквартирний будинок у Куп’янську, приватний будинок у Грушівці, два автомобілі в Благодатівці та Обухівці, а також три комбайни в селі Плоске;

у Ізюмському районі: приватний будинок і дві будівлі ферми в Боровій;

у Богодухівському районі: приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі в Тимофіївці;

у Берестинському районі: складські приміщення цивільного підприємства у селі Високе.

Російські удари спричинили як пошкодження житла та цивільної техніки, так і руйнування об’єктів господарської інфраструктури. Дані про нові наслідки обстрілів уточнюються.

Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж доби з 10 по 11 вересня рятувальники Харківщини залучалися до гасіння семи пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Берестинському, Ізюмському та Куп’янському районах.