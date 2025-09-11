11.09.2025 08:34 Рита Парфенова

У трьох районах Харкеівщини горіли будівлі й екосистеми після обстрілів рф

Рятувальники Харківського гарнізону ДСНС протягом доби здійснили 35 оперативних виїздів, серед яких – гасіння пожеж, ліквідація наслідків обстрілів та вилучення вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, впродовж доби з 10 по 11 вересня рятувальники Харківщини залучалися до гасіння семи пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Берестинському, Ізюмському та Куп’янському районах. Три з них виникли через займання сухої рослинності.

Зокрема, у селі Борова Ізюмського району внаслідок удару з РСЗВ загорілися дві нежитлові будівлі площею 800 кв. м, а також суха трава на аналогічній площі. Того ж дня ударний дрон поцілив у приватний будинок у цьому ж населеному пункті, спричинивши пожежу на площі 90 кв. м.

У Підлимані горів очерет на площі 1,5 га, у Бабенковому – трава на 800 кв. м, у Грушівці – двогектарна ділянка сухостою, у Високому – трава на 10 кв. м. У селі Плоске пожежа знищила комбайн на площі 3 кв. м.

Загалом протягом доби рятувальники здійснили 35 виїздів: 22 – на гасіння пожеж (сім із них після обстрілів), один – на проведення аварійно-рятувальних робіт, один – для ідентифікації вибухонебезпечних предметів, сім – на допомогу населенню, ще чотири – за іншими викликами.

За цей час ліквідовано 15 пожеж у природних екосистемах на площі близько 9,8 га. Роботи з гасіння семи лісових пожеж в Ізюмському та Куп’янському районах тривають.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 279 одиниць боєприпасів.

