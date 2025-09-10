    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Вогнеборці загасили маштабні пожежі, спричинені ворогом на Харківщині
10.09.2025  18:54   

Вогнеборці загасили маштабні пожежі, спричинені ворогом на Харківщині

Окупанти гатили по прифронтовому селищу Харківщини.

Спалахнули маштабні пожежі через удари ворога: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, під час ранкового обстрілу 10 вересня 2025 року з РСЗВ прифронтового населеного пункту Ізюмського району Харківщини ворог поцілив на приватну територію, викликав влучаннями пожежі у двох нежитлових спорудах загальною площею 800 м кв та возгаряння сухої трави навколо на площі 800 м кв.
 
Спалахнули маштабні пожежі через удари ворога: Новини Харкова
 
Спалахнули маштабні пожежі через удари ворога: Новини Харкова
 
Спалахнули маштабні пожежі через удари ворога: Новини Харкова
 
Вдень у тому ж селищі ворожий ударний БпЛА вдарив у приватний будинок, спричинивши пожежу площею 80 м кв.
 
На щастя в обох випадках обійшлось без постраждалих.
 
Спалахнули маштабні пожежі через удари ворога: Новини Харкова
 
На місці ворожих обстрілів працювали
  • 16 рятувальників та
  • 4 одиниці техніки ДСНС, у тому числі медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у ХОВА поінформували про стан дівчинки, яка постраждала під час ворожого удару по Харківщині та про стан дітей, які травмувалися від вибуху гранати.

 
Тэги:  пожежа, обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.09 Надзвичайні події За добу на Харківщині – 8 пожеж від обстрілів, є постраждалі 09.09 Надзвичайні події У побутовій пожежі в багатоповерхівці Харкова загинули двоє людей, вогнеборці врятували сусідку (фото) 08.09 Надзвичайні події На Харківщині за добу ліквідували понад 20 пожеж, частину з них спричинили обстріли
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 