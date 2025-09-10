Вогнеборці загасили маштабні пожежі, спричинені ворогом на Харківщині

10.09.2025 18:54

Окупанти гатили по прифронтовому селищу Харківщини.

Вдень у тому ж селищі ворожий ударний БпЛА вдарив у приватний будинок, спричинивши пожежу площею 80 м кв.

На щастя в обох випадках обійшлось без постраждалих.

На місці ворожих обстрілів працювали

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у ХОВА поінформували про стан дівчинки, яка постраждала під час ворожого удару по Харківщині та про стан дітей, які травмувалися від вибуху гранати.