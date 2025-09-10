10.09.2025 17:34 Дмитро Колонєй

У ХОВА поінформували про стан дівчинки, яка постраждала під час ворожого удару по Харківщині

Стало відома також оперативна обстановка по області та які три напрямки на Харківщини залишаються найважчими станом на 10 вересня 2025 року.



Куп’янський,

Вовчанський та

Ізюмський напрямки.

Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати 6-річну дівчинку, яка зазнала поранень у Куп’янську. Дитину прооперували, вона у відділенні нейрохірургії. Стан важкий, але стабільний.

Підіімається питання до батьків, чому дитина перебувала у зоні обстрілів.

Продовжують лікування двоє хлопців, які підірвалися на гранаті у Великобурлуцькій громаді. Діти – у стані середньої тяжкості.

У Куп’янську залишається 880 цивільних. Евакуація триває щодня.

Триває підготовка до зими, яка може бути ще складнішою, ніж попередня. Окупанти вже б’ють по критичній інфраструктурі. Завдання – максимально захистити об’єкти та відновлювати пошкоджене ворогом.