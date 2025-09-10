    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У ХОВА поінформували про стан дівчинки, яка постраждала під час ворожого удару по Харківщині
10.09.2025  17:34   Дмитро Колонєй

Стало відома також оперативна обстановка по області та які три напрямки на Харківщини залишаються найважчими станом на 10 вересня 2025 року.


Як повідомляє РЕДПОСТ, ворог намагається просунутися вглиб області, але успіхів не має. Найважчими залишаються
  • Куп’янський,
  • Вовчанський та
  • Ізюмський напрямки.
 
Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати 6-річну дівчинку, яка зазнала поранень у Куп’янську. Дитину прооперували, вона у відділенні нейрохірургії. Стан важкий, але стабільний. 
 
Підіімається питання до батьків, чому дитина перебувала у зоні обстрілів. 
 
 
Продовжують лікування двоє хлопців, які підірвалися на гранаті у Великобурлуцькій громаді. Діти – у стані середньої тяжкості. 
 
 
У Куп’янську залишається 880 цивільних. Евакуація триває щодня. 
 
Триває підготовка до зими, яка може бути ще складнішою, ніж попередня. Окупанти вже б’ють по критичній інфраструктурі. Завдання – максимально захистити об’єкти та відновлювати пошкоджене ворогом.
 
Нагадапємо, раніше РЕДПОСТ писав, що правоохооронці повідомили подробиці щодо поранення вибухом двох дітей у Куп’янському районі.
 
Тэги:  діти, агрессия россии, харків, обстановка
