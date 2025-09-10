10.09.2025 17:15 Віталій Хіневич
У Богодухові тимчасово не буде газопостачання: список адрес
Фахівці проведуть роботи, які супроводжуються тимчасовим відключенням газу.
Для забезпечення стабільного розподілу газу споживачам Богодухівської громади Харківська філія «Газмережі», з 08-00 до 17-00 год. 18.09.2025 року, планує провести роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу на наступних вулицях Богодухова:
-
вул. Привокзальна Слобідка;
-
вул. Веселкова;
-
вул. Залізнична;
-
вул. Тараса Шевченка;
-
вул. Вокзальна набережна;
-
вул. Соснова;
-
пров. Сосновий;
-
вул. 92 бригади;
-
пров. Залізничний;
-
пров. Лісний;
-
вул.Івана Франка;
-
вул.Миколи Амосова;
-
провулок Лесі Українки.
"Просимо мешканців даних вулиць Богодухова забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення планових робіт", - йдеться у повідомленні.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0