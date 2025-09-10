10.09.2025 17:15 Віталій Хіневич

У Богодухові тимчасово не буде газопостачання: список адрес

Фахівці проведуть роботи, які супроводжуються тимчасовим відключенням газу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську філію «Газмережі».

Для забезпечення стабільного розподілу газу споживачам Богодухівської громади Харківська філія «Газмережі», з 08-00 до 17-00 год. 18.09.2025 року, планує провести роботи, які будуть супроводжуватися тимчасовим припиненням подачі газу на наступних вулицях Богодухова:

вул. Привокзальна Слобідка;

вул. Веселкова;

вул. Залізнична;

вул. Тараса Шевченка;

вул. Вокзальна набережна;

вул. Соснова;

пров. Сосновий;

вул. 92 бригади;

пров. Залізничний;

пров. Лісний;

вул.Івана Франка;

вул.Миколи Амосова;

провулок Лесі Українки.

"Просимо мешканців даних вулиць Богодухова забезпечити доступ працівникам Харківської філії «Газмережі» до газових приладів у будинках для оперативного і безпечного відновлення газопостачання після завершення планових робіт", - йдеться у повідомленні.

