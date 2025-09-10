У Лозовій на Харківщині відновили цілодобове електропостачання після обстрілу

Енергетики «Харківобленерго» у стислі терміни відновили роботу критичної інфраструктури та подачу світла для всіх споживачів.
У місті Лозова повністю відновлено електропостачання, яке було пошкоджене внаслідок ворожого обстрілу, передає РЕДПОСТ. Як повідомили в АТ «Харківобленерго», фахівці високовольтних та розподільчих мереж у максимально короткі терміни виконали аварійно-відновлювальні роботи, що дозволило заживити критичну інфраструктуру міста.
Завдяки цьому забезпечено стабільну роботу об’єктів, від яких залежить нормальна життєдіяльність Лозової, включно з медичними закладами, системами водопостачання та іншими комунальними службами.
Наразі всі споживачі мають світло у цілодобовому режимі. Енергетики підкреслюють, що відновлення стало можливим завдяки злагодженій роботі ремонтних бригад та швидкій координації дій усіх підрозділів компанії.
Водночас у «Харківобленерго» попереджають, що у подальшому можливі короткочасні відключення електроенергії. Вони можуть бути необхідні для виконання додаткових ремонтів, модернізації мереж та формування більш надійної схеми живлення Лозової.
Мешканців просять із розумінням ставитися до можливих незручностей і слідкувати за оперативними повідомленнями на офіційних ресурсах компанії.
Комментариев: 0
Цього дня гармонійно поєднуються логіка та емоції. Це створює чудові умови для важливих справ.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 10 вересня Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) проводить Всесвітній день запобігання самогубствам.
влажность:
давление:
ветер: