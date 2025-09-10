    
10.09.2025  13:48   Рита Парфенова

У Лозовій на Харківщині відновили цілодобове електропостачання після обстрілу

Енергетики «Харківобленерго» у стислі терміни відновили роботу критичної інфраструктури та подачу світла для всіх споживачів.

Новини Харкова: У Лозовій відновили електропостачання після обстрілу

У місті Лозова повністю відновлено електропостачання, яке було пошкоджене внаслідок ворожого обстрілу, передає  РЕДПОСТ. Як повідомили в АТ «Харківобленерго», фахівці високовольтних та розподільчих мереж у максимально короткі терміни виконали аварійно-відновлювальні роботи, що дозволило заживити критичну інфраструктуру міста.

Завдяки цьому забезпечено стабільну роботу об’єктів, від яких залежить нормальна життєдіяльність Лозової, включно з медичними закладами, системами водопостачання та іншими комунальними службами.

Наразі всі споживачі мають світло у цілодобовому режимі. Енергетики підкреслюють, що відновлення стало можливим завдяки злагодженій роботі ремонтних бригад та швидкій координації дій усіх підрозділів компанії.

Водночас у «Харківобленерго» попереджають, що у подальшому можливі короткочасні відключення електроенергії. Вони можуть бути необхідні для виконання додаткових ремонтів, модернізації мереж та формування більш надійної схеми живлення Лозової.

Мешканців просять із розумінням ставитися до можливих незручностей і слідкувати за оперативними повідомленнями на офіційних ресурсах компанії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові визначили три багатоквартирні будинки, пошкоджені обстрілами, які визнано небезпечними та включено до списку на демонтаж.
Тэги:  електропостачання, хареівобленерго, харків
