10.09.2025 14:05 Рита Парфенова

У Харкові судитимуть військового та його спільника за організацію незаконного виїзду ухилянтів за кордон

ДБР завершило розслідування щодо військовослужбовця з Києва та мешканця Харкова, які за 50 тисяч доларів США пропонували «комфортне» переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові скеровано до суду обвинувальний акт стосовно двох осіб – військового та його цивільного спільника, яких підозрюють у спробі незаконного переправлення чотирьох чоловіків призовного віку за кордон. За свої послуги вони вимагали 50 тисяч доларів США.

За даними слідства, харків’янин виконував роль посередника: підшукував «клієнтів» і переконував їх у можливості безперешкодного виїзду. Він обіцяв організувати транспорт і «вирішити всі формальності» завдяки нібито наявним зв’язкам. Із загальної суми винагороди він планував залишити собі 10 тисяч доларів, решту передати військовослужбовцю.

Військовий із Києва мав забезпечити перевезення чоловіків до кордону на автомобілі зі спецсигналами та, використовуючи службове становище, гарантувати безперешкодний проїзд через пункт пропуску.

У травні 2025 року під час зустрічі на одній із автозаправних станцій Харкова ухилянти передали пакет із 50 тисячами доларів США, поклавши його на сидіння автомобіля. Саме в цей момент працівники ДБР затримали обох фігурантів.

Їм інкриміновано незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою (ч. 3 ст. 332 КК України). Санкція статті передбачає до дев’яти років позбавлення волі.

Наразі обвинувальний акт перебуває на розгляді суду. Процесуальне керівництво у справі здійснює Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони.

