03.09.2025 18:51 Дмитро Колонєй

Спіймали на гарячому двох харків'ян, які допомагали чоловікам втекти з України

Як діяла організована харків'янами схема з'ясували правоохоронці.

Як повідомляє РЕДПОСТ , двоє чоловіків 44 та 36 років розробили злочинну схему для осіб, які хотіли ухилитися від військової служби.

Вони діяли за декількома «планами».

Перший – «офіційний варіант». Він полягав у оформленні групи інвалідності, за якою ухилянт отримував непридатність до проходження військової служби та міг перетнути державний кордон України. Вартість послуги становила 24 тис. доларів США.

Другий – «неофіційний варіант» – коштував 14 тис. доларів США. За цією схемою ухилянт мав доїхати до санаторію в Одесі, де його мали зустріти та організовувати подальшу втечу з країни.

Один із «клієнтів» погодився на другий план, за яким треба було

взяти легкий рюкзак зі змінним одягом та грошові кошти у сумі 300–500 євро, а потім

доїхати до одного з трьох міст – Вінниці, Одеси або Чернівців, де «потрібна людина» мала допомогти йому перетнути державний кордон України до Республіки Молдова або Румунії.

9 квітня 2025 року біля метро «Наукова» у Харкові правоохоронці затримали обох фігурантів під час отримання обумовленої суми.

Обвинувачених судитимуть у Шевченківському районному суді м. Харкова. Їм загрожує від семи до дев’яти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.