03.09.2025  18:51   Дмитро Колонєй

Спіймали на гарячому двох харків'ян, які допомагали чоловікам втекти з України

Як діяла організована харків'янами схема з'ясували правоохоронці.

Допомагали втекти з країни чоловікам та чекають на суд двоє містян: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  двоє чоловіків 44 та 36 років розробили злочинну схему для осіб, які хотіли ухилитися від військової служби.
 
Вони діяли за декількома «планами».
 
  • Перший – «офіційний варіант». Він полягав у оформленні групи інвалідності, за якою ухилянт отримував непридатність до проходження військової служби та міг перетнути державний кордон України. Вартість послуги становила 24 тис. доларів США.
  • Другий – «неофіційний варіант» – коштував 14 тис. доларів США. За цією схемою ухилянт мав доїхати до санаторію в Одесі, де його мали зустріти та організовувати подальшу втечу з країни.
 
Один із «клієнтів» погодився на другий план, за яким треба було
  • взяти легкий рюкзак зі змінним одягом та грошові кошти у сумі 300–500 євро, а потім
  • доїхати до одного з трьох міст – Вінниці, Одеси або Чернівців, де «потрібна людина» мала допомогти йому перетнути державний кордон України до Республіки Молдова або Румунії.
 
9 квітня 2025 року біля метро «Наукова» у Харкові правоохоронці затримали обох фігурантів під час отримання обумовленої суми.
 
Обвинувачених судитимуть у Шевченківському районному суді м. Харкова. Їм загрожує від семи до дев’яти років за гратами з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік з балончиком та палицею напав на працівника ТЦК у Харкові.
 
