ДБР розслідує обставини загибелі харків’янина, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовозобов’язаного, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на території Одеської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

За попередніми даними, 1 вересня близько 18-ї години прикордонний наряд під час патрулювання кордону помітив двох чоловіків, які перелазили захисні споруди та рухалися у бік Молдови.

На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці.

Загиблим виявився 23-річний харків’янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.

У межах зареєстрованого кримінального провадження за ч. 3 ст. 365 КК України слідчі ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Допитано прикордонників та свідків події.

Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.

