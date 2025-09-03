    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події ДБР розслідує обставини загибелі харків’янина, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон
03.09.2025  12:05   

ДБР розслідує обставини загибелі харків’янина, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовозобов’язаного, який намагався незаконно перетнути українсько-молдовський кордон на території Одеської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.
 
За попередніми даними, 1 вересня близько 18-ї години прикордонний наряд під час патрулювання кордону помітив двох чоловіків, які перелазили захисні споруди та рухалися у бік Молдови.
 
На законні вимоги правоохоронців зупинитися вони не відреагували. Під час переслідування прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів у бік порушників. Згодом було виявлено тіло одного з утікачів із вогнепальним пораненням, несумісним із життям. Іншого чоловіка прикордонники затримали на місці.
 
Загиблим виявився 23-річний харків’янин, при якому були паспорт для виїзду за кордон та особисті речі.
 
У межах зареєстрованого кримінального провадження за ч. 3 ст. 365 КК України слідчі ДБР невідкладно оглянули місце події, вилучили особисті речі загиблого та зброю, з якої здійснювалися постріли. Допитано прикордонників та свідків події.
 
Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині окупанти вбили велосипедиста.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.09 Надзвичайні події У Харківській області на пляжі пограбували жінку 03.09 Надзвичайні події Попросив попити води та пограбував жінку: у Харкові поліцейські повідомили про підозру чоловіку 03.09 Надзвичайні події У Харкові обвинувачений у наркозлочині намагався підкупити правоохоронців
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 