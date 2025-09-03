Росіяни атакували Харків БПЛА

Куди поцілили загарбники поінформував мер Харкова Ігор Терехов.
"Маємо інформацію про удар ворожим БПЛА «молнія» по Немишлянському району міста. Наслідки уточнюємо", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Комментариев: 0
Сприятливий день для бізнесу, громадських заходів і спорту. Будьте обережні з начальством, уникайте невизначеності, та не піддавайтеся ліні.
Увесь день у Харкові небо буде ясним, й хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів.
3 вересня у світі відзначається День боротьби з самотністю.
влажность:
давление:
ветер: