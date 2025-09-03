    
Надзвичайні події
03.09.2025  19:36   Дмитро Колонєй

Росіяни атакували Харків БПЛА

Куди поцілили загарбники поінформував мер Харкова Ігор Терехов.


Росіяни атакували Харків БПЛА

"Маємо інформацію про удар ворожим БПЛА «молнія» по Немишлянському району міста. Наслідки уточнюємо", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині окупанти вбили велосипедиста.
 
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
