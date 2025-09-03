03.09.2025 20:20 Дмитро Колонєй

Ворожий безпілотник вдарив по території навчального закладу у Харкові (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов надав уточнену інформацію щодо атаки окупантів по місту та його наслідків.



"За уточненою інформацією, приліт ворожого дрону «молнія» стався на територію навчального закладу у Салтівському районі. Наразі без постраждалих. Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов, перелає РЕДПОСТ.

У навчальному закладі вибито 12 вікон, пошкоджено паркан. Постраждалих та загиблих немає.

