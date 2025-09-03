    
Главная Новини Харкова Освіта Ворожий безпілотник вдарив по території навчального закладу у Харкові (оновлено)
03.09.2025  20:20   Дмитро Колонєй

Ворожий безпілотник вдарив по території навчального закладу у Харкові (оновлено)

Мер Харкова Ігор Терехов надав уточнену інформацію щодо атаки окупантів по місту та його наслідків.


Ворожий безпілотник вдарив по території навчального закладу у Харкові (оновлено)

"За уточненою інформацією, приліт ворожого дрону «молнія» стався на територію навчального закладу у Салтівському районі. Наразі без постраждалих. Інформація щодо можливих руйнувань уточнюється", - повідомив мер Харкова Ігор Терехов, перелає РЕДПОСТ.

У навчальному закладі вибито 12 вікон, пошкоджено паркан. Постраждалих та загиблих немає.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що росіяни атакували Харків БПЛА.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.09 Надзвичайні події Росіяни атакували Харків БПЛА 01.09 Надзвичайні події Загарбники вдарили дроном біля автівки у селі на Харківщині 31.08 Надзвичайні події Через обстріли росіян постраждали мирні мешканці Харківщини
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 