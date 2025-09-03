    
У підземній школі Харкова відкрили новий кабінет-лабораторію та презентували фотовиставку

Мер Харкова Ігор Терехов завітав до підземної школи в Основ'янському районі міста.


Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов поспілкувався з першокласниками та випускниками й побажав учням успішного навчального року, відвідав новий кабінет-лабораторію, який облаштували за сприяння «Kharkiv IT Cluster». 
 
У школі також презентували переїзну фотовиставку «Два часи - одне місто», на якій були представлені роботи учасників районного конкурсу, організованого за підтримки краєзнавця Володимира Дяткова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що мер Харкова Ігор Терехов поінформував про відкриття трьох підземних шкіл та скількі ще безпечних просторів для навчання з'явиться у Харкові до кінця 2025 року.
 
Тэги:  ігор терехов, школа, харків, діти, навчання
