03.09.2025  21:31   

В Україні зросли ціни на капусту: чому саме

Яка ситуація на ринку наразі та чого чекати.


Фото: Дмитро Колонєй
Як повідомляє РЕДПОСТ, різко подорожчала білокачанна капуста:
  • фермери пропонують її по 7–16 грн/кг,
  • на полицях супермаркетів ціни коливаються від 11,89 грн до 17 грн за кіло — залежно від мережі та якості продукції.
  • за тиждень ціни в середньому зросли близько 27% порівняно з минулою п’ятницею. 
  • хоча середня вартість капусти наразі приблизно на 36% дешевше, ніж у той самий період 2024 року. 
ЦІни у супермаркетах коливаються від 11,98 до 17 грн. за кг., що пояснюється
  • різною якістю партій,
  • логістичними витратами та
  • політикою закупівель конкретних мереж. 
 
Чому капуста різко подорожчала
  • «Міжсезоння» - Запаси ранніх сортів майже вичерпані, а масовий прихід пізніх сортів на ринок ще не стартував. Обмежена пропозиція при стійкому попиті природно штовхає вартість вгору.
Що буде з цініми далі 
  • можливе подальшого короткострокового підвищення цін на початку наступного тижня. 
Аналітики ринку прогнозують дві фази:
  • короткочасне подорожчання через дефіцит середніх партій, а потім
  • стрімке здешевлення, коли на ринок почнуть надходити великі обсяги пізніх сортів.
Якщо погода не зіпсує врожай і логістика працюватиме без перебоїв, ціни можуть істотно впасти вже за тиждень після початку масового збору. 
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Україна наздогнала та обігнала Європу за цінами на продукти.

 

