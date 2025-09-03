03.09.2025 21:31
В Україні зросли ціни на капусту: чому саме
Яка ситуація на ринку наразі та чого чекати.
Фото: Дмитро Колонєй
-
фермери пропонують її по 7–16 грн/кг,
-
на полицях супермаркетів ціни коливаються від 11,89 грн до 17 грн за кіло — залежно від мережі та якості продукції.
-
за тиждень ціни в середньому зросли близько 27% порівняно з минулою п’ятницею.
-
хоча середня вартість капусти наразі приблизно на 36% дешевше, ніж у той самий період 2024 року.
ЦІни у супермаркетах коливаються від 11,98 до 17 грн. за кг., що пояснюється
-
різною якістю партій,
-
логістичними витратами та
-
політикою закупівель конкретних мереж.
Чому капуста різко подорожчала
-
«Міжсезоння» - Запаси ранніх сортів майже вичерпані, а масовий прихід пізніх сортів на ринок ще не стартував. Обмежена пропозиція при стійкому попиті природно штовхає вартість вгору.
Що буде з цініми далі
-
можливе подальшого короткострокового підвищення цін на початку наступного тижня.
Аналітики ринку прогнозують дві фази:
-
короткочасне подорожчання через дефіцит середніх партій, а потім
-
стрімке здешевлення, коли на ринок почнуть надходити великі обсяги пізніх сортів.
Якщо погода не зіпсує врожай і логістика працюватиме без перебоїв, ціни можуть істотно впасти вже за тиждень після початку масового збору.
