03.09.2025 21:31

В Україні зросли ціни на капусту: чому саме

Яка ситуація на ринку наразі та чого чекати.



Фото: Дмитро Колонєй

фермери пропонують її по 7–16 грн/кг,

на полицях супермаркетів ціни коливаються від 11,89 грн до 17 грн за кіло — залежно від мережі та якості продукції.

за тиждень ціни в середньому зросли близько 27% порівняно з минулою п’ятницею.

хоча середня вартість капусти наразі приблизно на 36% дешевше, ніж у той самий період 2024 року.

ЦІни у супермаркетах коливаються від 11,98 до 17 грн. за кг., що пояснюється

різною якістю партій,

логістичними витратами та

політикою закупівель конкретних мереж.

Чому капуста різко подорожчала

«Міжсезоння» - Запаси ранніх сортів майже вичерпані, а масовий прихід пізніх сортів на ринок ще не стартував. Обмежена пропозиція при стійкому попиті природно штовхає вартість вгору.

Що буде з цініми далі

можливе подальшого короткострокового підвищення цін на початку наступного тижня. Аналітики ринку прогнозують дві фази: короткочасне подорожчання через дефіцит середніх партій, а потім

стрімке здешевлення, коли на ринок почнуть надходити великі обсяги пізніх сортів. Якщо погода не зіпсує врожай і логістика працюватиме без перебоїв, ціни можуть істотно впасти вже за тиждень після початку масового збору.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Україна наздогнала та обігнала Європу за цінами на продукти.