03.09.2025  21:53

Вогненна закуска: готуємо смажений арахіс із прянощами

Якщо хочеться надати цьому горіху нових відтінків, варто додати трохи прянощів.

 
Як пише РЕДПОСТ, серед безлічі варіантів закусок до напоїв особливо виділяється арахіс - простий і доступний, але при цьому неймовірно смачний. 
 

Смажений арахіс із прянощами

Продукти

 
  • арахіс - 300 г,
  • цукор - 2 ст. л.,
  • олія - ​​50 г,
  • квітковий мед - 2 ст. л.,
  • сіль - 1 ч. л.,
  • перець чилі сушений - 3 г,
  • сушений часник - 1 г

Покроковий рецепт приготування

  1. Промити сирий арахіс.
  2. Обсушити арахіс.
  3. Обсмажити його на сухій сковороді до золотистого кольору.
  4. Покласти олію в сотейник.
  5. Додати мед та сіль.
  6. Поставити сотейник на середній вогонь і ,помішуючи прогріти масу.
  7. Довести суміш до перших ознак кипіння.
  8. Всипати арахіс і ретельно перемішати, щоб кожен горіх був покритий.
  9. Застелити лист пергамеентом.
  10. Викласти арахіс на застелений.
  11. Запікати 20 хвилин при 180°C, періодично перемішуючи, до рум'яної скоринки.
  12. Змішати цукор, сушений перець чилі та часник в окремій ємності.
  13. Перекласти готовий арахіс у глибоку жароміцну ємність.
  14. Порціями всипати суміш, щоразу перемішуючи.
  15. Періодично струшуючи та помішуючи, остудити арахіс. Перекласти його у гарну ємність.
  16. Подавайте як закуску.
 
рецепт, закуска, горіхи, арахіс, цукор, олія, мед, часник
