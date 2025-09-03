03.09.2025 21:53 Дмитро Колонєй
Вогненна закуска: готуємо смажений арахіс із прянощами
Якщо хочеться надати цьому горіху нових відтінків, варто додати трохи прянощів.
Як пише РЕДПОСТ
, серед безлічі варіантів закусок до напоїв особливо виділяється арахіс - простий і доступний, але при цьому неймовірно смачний.
Смажений арахіс із прянощами
Продукти
-
арахіс - 300 г,
-
цукор - 2 ст. л.,
-
олія - 50 г,
-
квітковий мед - 2 ст. л.,
-
сіль - 1 ч. л.,
-
перець чилі сушений - 3 г,
-
сушений часник - 1 г
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Покроковий рецепт приготування
-
Промити сирий арахіс.
-
Обсушити арахіс.
-
Обсмажити його на сухій сковороді до золотистого кольору.
-
Покласти олію в сотейник.
-
Додати мед та сіль.
-
Поставити сотейник на середній вогонь і ,помішуючи прогріти масу.
-
Довести суміш до перших ознак кипіння.
-
Всипати арахіс і ретельно перемішати, щоб кожен горіх був покритий.
-
Застелити лист пергамеентом.
-
Викласти арахіс на застелений.
-
Запікати 20 хвилин при 180°C, періодично перемішуючи, до рум'яної скоринки.
-
Змішати цукор, сушений перець чилі та часник в окремій ємності.
-
Перекласти готовий арахіс у глибоку жароміцну ємність.
-
Порціями всипати суміш, щоразу перемішуючи.
-
Періодично струшуючи та помішуючи, остудити арахіс. Перекласти його у гарну ємність.
-
Подавайте як закуску.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0