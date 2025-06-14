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14.06.2025  20:39   Дмитро Колонєй

Смажений кавун на грилі: рецепт зі смаком літа та димком

Для тих, хто прагне кулінарних експериментів.

Як приготувати смажений кавун на грилі: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ, коли звичні страви набридли, саме час здивувати друзів і себе смаженим кавуном. Соковиті скибочки кавуна, злегка карамелізовані на грилі, набувають нового смаку — з серпанком, медовою солодкістю та лимонною кислинкою. А перець та м'ята додають гостроти та свіжості. Це і закуска, і десерт в одному. Якщо ж хочеться пікантної закуски в середземноморському дусі, варто додати до смаженого кавуна шматочок фети і краплю бальзамічного оцту.
 

Смажений кавун на грилі

 

Продукти:

 
  • 1 кавун
  • 250 г меду
  • 60 мл лимонного соку
  • 2 ч. л. меленого чорного перцю
  • 1 ч. л. солі
  • 1 пучок свіжої м'яти
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Нарізати кавун часточками завтовшки близько 2,5 см, не знімаючи кірки - так вони краще тримають форму при смаженні.
  2. Подрібнити листя м'яти - дрібно порубати ножем чи порвати руками.
  3. Об'єднати мед, лимонний сік, перець та сіль у глибокій мисці для маринаду.
  4. Вмочити кожну кавунову часточку в маринад з обох боків, щоб вона добре просочилася.
  5. Розігріти гриль чи сковороду-гриль до високої температури.
  6. Викласти кавун на гарячі ґрати.
  7. Смажити по 1-2 хвилини з кожного боку, щоб з'явилися легкі палиці та карамельна скоринка.
  8. Зняти з вогню і одразу посипати свіжою м'ятою.
  9. Подавати теплим чи охолодженим - окремо або як гарнір до м'яса.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати дієтичну літню окрошку з буряком і щавлем.

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Тэги:  рецепт, пікнік, кавун, смаження, мед, лимон, сік, сіль
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