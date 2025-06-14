14.06.2025 20:39 Дмитро Колонєй
Смажений кавун на грилі: рецепт зі смаком літа та димком
Для тих, хто прагне кулінарних експериментів.
Як пише РЕДПОСТ
, коли звичні страви набридли, саме час здивувати друзів і себе смаженим кавуном. Соковиті скибочки кавуна, злегка карамелізовані на грилі, набувають нового смаку — з серпанком, медовою солодкістю та лимонною кислинкою. А перець та м'ята додають гостроти та свіжості. Це і закуска, і десерт в одному. Якщо ж хочеться пікантної закуски в середземноморському дусі, варто додати до смаженого кавуна шматочок фети і краплю бальзамічного оцту.
Смажений кавун на грилі
Продукти:
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1 кавун
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250 г меду
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60 мл лимонного соку
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2 ч. л. меленого чорного перцю
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1 ч. л. солі
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1 пучок свіжої м'яти
Покроковий рецепт приготування:
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Нарізати кавун часточками завтовшки близько 2,5 см, не знімаючи кірки - так вони краще тримають форму при смаженні.
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Подрібнити листя м'яти - дрібно порубати ножем чи порвати руками.
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Об'єднати мед, лимонний сік, перець та сіль у глибокій мисці для маринаду.
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Вмочити кожну кавунову часточку в маринад з обох боків, щоб вона добре просочилася.
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Розігріти гриль чи сковороду-гриль до високої температури.
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Викласти кавун на гарячі ґрати.
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Смажити по 1-2 хвилини з кожного боку, щоб з'явилися легкі палиці та карамельна скоринка.
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Зняти з вогню і одразу посипати свіжою м'ятою.
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Подавати теплим чи охолодженим - окремо або як гарнір до м'яса.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати дієтичну літню окрошку з буряком і щавлем.
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