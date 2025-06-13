13.06.2025 21:32 Дмитро Колонєй
Рецепт дієтичної літньої окрошки з буряком і щавлем
Ситна і при цьому ніжним смаком – а що ще потрібно?
Як пише РЕДПОСТ
, окрошка з буряком і щавлем - відмінний приклад супу, що бадьорить, який не тільки освіжить, але і легко вписується в здоровий раціон: тут і клітковина, і вітаміни, і справжній смак саду на тарілці. Без ковбаси, без майонезу — лише прості, зрозумілі продукти та легкість у кожній ложці.
Літня окрошка з буряком і щавлем
Продукти:
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2-3 яйця
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200 г буряків
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250 г свіжих огірків
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100 г щавлю
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50 г зеленої цибулі
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30 г кропу
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квас, кефір або айран - для заливання (за смаком)
Покроковий рецепт приготування
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Відварити яйця вкруту.
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Остудити та очистити від шкаралупи.
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Буряк вимити, відварити до готовності.
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Остудити та натерти на великій тертці.
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Огірки промити та нарізати невеликими кубиками.
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Щавель промити і дрібно нарубати (за бажання можна обдати окропом, щоб прибрати кислоту).
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Зелену цибулю та кріп подрібнити ножем.
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Яйця нарізати кубиками або розімні вилкою.
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Скласти всі інгредієнти у велику миску.
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Ретельно перемішати.
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Перед подачею залити окрошку охолодженим квасом, кефіром або айраном, до смаку - підсолити.
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Подавати відразу, можна з льодом — особливо у спекотний день.
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