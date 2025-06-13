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13.06.2025  21:32   Дмитро Колонєй

Рецепт дієтичної літньої окрошки з буряком і щавлем

Ситна і при цьому ніжним смаком – а що ще потрібно?

 
Як пише РЕДПОСТ, окрошка з буряком і щавлем - відмінний приклад супу, що бадьорить, який не тільки освіжить, але і легко вписується в здоровий раціон: тут і клітковина, і вітаміни, і справжній смак саду на тарілці. Без ковбаси, без майонезу — лише прості, зрозумілі продукти та легкість у кожній ложці.
 

Літня окрошка з буряком і щавлем

 

Продукти:

 
  • 2-3 яйця
  • 200 г буряків
  • 250 г свіжих огірків
  • 100 г щавлю
  • 50 г зеленої цибулі
  • 30 г кропу
  • квас, кефір або айран - для заливання (за смаком)
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Покроковий рецепт приготування

  1. Відварити яйця вкруту.
  2. Остудити та очистити від шкаралупи.
  3. Буряк вимити, відварити до готовності.
  4. Остудити та натерти на великій тертці.
  5. Огірки промити та нарізати невеликими кубиками.
  6. Щавель промити і дрібно нарубати (за бажання можна обдати окропом, щоб прибрати кислоту).
  7. Зелену цибулю та кріп подрібнити ножем.
  8. Яйця нарізати кубиками або розімні вилкою.
  9. Скласти всі інгредієнти у велику миску.
  10. Ретельно перемішати.
  11. Перед подачею залити окрошку охолодженим квасом, кефіром або айраном, до смаку - підсолити.
  12. Подавати відразу, можна з льодом — особливо у спекотний день.
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Тэги:  рецепт, суп, окрошка, буряк, огірки, цибуля, квас, айран, кефір
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