22.11.2024 21:33 Дмитро Колонєй
Яскравий овочевий суп з пельменями та гарбузом
Рецепт зігріваючої, ситної страви.
Як пише РЕДПОСТ
, це відмінний варіант для холодних і дощових днів, на приготування якого знадобиться мінімум часу.
Суп з пельменями та гарбузом
Продукти на 4 порції:
-
Пельмені - 300 г
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Гарбуз - 200 г
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Морква - 1 шт
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Цибуля ріпчаста (або Шалот) - 1 шт
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Перець солодкий - 0,5 шт
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Помідор (великий) - 1 шт
-
Часник – 1 зуб.
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Горіх мускатний - за смаком
-
Сіль - за смаком
-
Перець запашний - за смаком
-
Зелень - за смаком
-
Олія - 2 ст. л.
-
Лист лавровий - 1 шт
Покроковий рецепт приготування
-
Овочі помити, почистити.
-
Моркву та гарбуз нарізати дрібними кубиками
-
Перець і цибулю порізати тонким пір'ям.
-
У каструлі з товстим дном розігріти олію.
-
Обсмажити нарізані овочі близько 2-3 хвилин|мінути|, постійно помішуючи.
-
Помідор нарізати будь-яким способом (попередньо з нього можна зняти шкірку)
-
Часник дрібно нарубати.
-
Додати часник до овочів
-
Перемішати
-
Смажити 2 хвилини.
-
Посолити.
-
Додати дрібку мускатного горіха і спеції за смаком.
-
Додати лавровий лист.
-
Викласти одним шаром пельмені (можна заморожені).
-
Залити окропом на 2-3 см вище за пельмені
-
Після закипання зменшити вогонь
-
Варити під закритою кришкою до готовності пельменів.
-
Посипати зеленню,
-
Поперчити
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Подавати до столу.
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