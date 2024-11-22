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22.11.2024  21:33   Дмитро Колонєй

Яскравий овочевий суп з пельменями та гарбузом

Рецепт зігріваючої, ситної страви.

Як приготувати овочевий суп з пельменями та гарбузом
 
Як пише РЕДПОСТ, це відмінний варіант для холодних і дощових днів, на приготування якого знадобиться мінімум часу.
 
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Суп з пельменями та гарбузом

 

Продукти на 4 порції:

 
  • Пельмені - 300 г
  • Гарбуз - 200 г
  • Морква - 1 шт
  • Цибуля ріпчаста (або Шалот) - 1 шт
  • Перець солодкий - 0,5 шт
  • Помідор (великий) - 1 шт
  • Часник – 1 зуб.
  • Горіх мускатний - за смаком
  • Сіль - за смаком
  • Перець запашний - за смаком
  • Зелень - за смаком
  • Олія - ​​2 ст. л.
  • Лист лавровий - 1 шт
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Овочі помити, почистити.
  2. Моркву та гарбуз нарізати дрібними кубиками
  3. Перець і цибулю порізати тонким пір'ям.
  4. У каструлі з товстим дном розігріти олію. 
  5. Обсмажити нарізані овочі близько 2-3 хвилин|мінути|, постійно помішуючи.
  6. Помідор нарізати будь-яким способом (попередньо з нього можна зняти шкірку)
  7. Часник дрібно нарубати. 
  8. Додати часник до овочів
  9. Перемішати
  10. Смажити 2 хвилини.
  11. Посолити.
  12. Додати дрібку мускатного горіха і спеції за смаком.
  13. Додати лавровий лист. 
  14. Викласти одним шаром пельмені (можна заморожені). 
  15. Залити окропом на 2-3 см вище за пельмені
  16. Після закипання зменшити вогонь 
  17. Варити під закритою кришкою до готовності пельменів.
  18. Посипати зеленню,
  19. Поперчити
  20. Подавати до столу.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати простий та витончений рецепт лосося по-італійськи.

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Тэги:  рецепт, суп, пельмені, гарбуз, олія, морква, цибуля, перець, помідори
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