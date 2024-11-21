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21.11.2024  21:34   Дмитро Колонєй

Простий та витончений рецепт лосося по-італійськи

Пропонуємо приготувати один із варіантів італійського карпаччо.

 
Як пише РЕДПОСТ, якщо хтось задумався, що приготувати з наявного будинку лосося, варто звернути увагу на цей рецепт, що вимагає наявності мінімуму продуктів до риби і потішить смаком. 
 
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Що варто врахувати

  • Заздалегідь покласти рибу в морозилку, щоб було легше різати на оні. 
  • За смаком замість запропонованого соусу можна застосувати соус з оливкової олії з оцтом та/або лимонним соком. Головне, не переборщити з лимоном та оцтом. 
  

Лосось по-італійськи

Продукти:

 
  • філе лосося - 400 г,
  • сметана - 70 г,
  • майонез - 70 г,
  • розмарин,
  • чорний перець.
 
 

Покроковий рецепт приготування

 
  1. Змішати сметану, майонез та свіжомелений чорний перець.
  2. Винути кістки з філе лосося. 
  3. Покласти філе у морозильну камеру. 
  4. Винути філе з морозилки.
  5. Нарізати рибу на тонкі, але широкі скибочки. 
  6. Припустити рибу в окропі 2 хвилини.
  7. Викласти філе на тарілку
  8. Охолодити, 
  9. Полити соусом 
  10. Прикрасити гілочкою розмарину або іншої, за вашим смаком, зеленню.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати каву по-румунськи.
 
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Тэги:  рецепт, риба, лосось, сметана, майонез
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