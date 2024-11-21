21.11.2024 21:34 Дмитро Колонєй
Простий та витончений рецепт лосося по-італійськи
Пропонуємо приготувати один із варіантів італійського карпаччо.
Як пише РЕДПОСТ
, якщо хтось задумався, що приготувати з наявного будинку лосося, варто звернути увагу на цей рецепт, що вимагає наявності мінімуму продуктів до риби і потішить смаком.
Що варто врахувати
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Заздалегідь покласти рибу в морозилку, щоб було легше різати на оні.
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За смаком замість запропонованого соусу можна застосувати соус з оливкової олії з оцтом та/або лимонним соком. Головне, не переборщити з лимоном та оцтом.
Лосось по-італійськи
Продукти:
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філе лосося - 400 г,
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сметана - 70 г,
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майонез - 70 г,
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розмарин,
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чорний перець.
Покроковий рецепт приготування
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Змішати сметану, майонез та свіжомелений чорний перець.
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Винути кістки з філе лосося.
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Покласти філе у морозильну камеру.
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Винути філе з морозилки.
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Нарізати рибу на тонкі, але широкі скибочки.
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Припустити рибу в окропі 2 хвилини.
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Викласти філе на тарілку
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Охолодити,
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Полити соусом
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Прикрасити гілочкою розмарину або іншої, за вашим смаком, зеленню.
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