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21.03.2024  21:37   

Готуємо мінтай із лимоном на пару

Смачний та простий рибний рецепт правильного харчування.

Як приготувати мінтай із лимоном на пару
 
Як пише РЕДПОСТ, за таким рецептом можна готувати цілі випотрошені тушки.
 

Мінтай з лимоном на пару

 

Продукти:

 
  • 300 г мінтаю,
  • 1 ст. оливкової олії,
  • 1 ст. лимонного соку,
  • спеції.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Натерти мінтай улюбленими спеціями,
  2. Збризкати оливковою олією
  3. Збризкати лимонним соком.
  4. Викласти рибу в ємність для пароварки
  5. Готувати 15-20 хв.

 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати домашнє вівсяне печиво з родзинками.

 

Тэги:  рецепт, риба, мінтай
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