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19.03.2024  21:59   

Готуємо домашнє вівсяне печиво з родзинками

Популярне печиво можна чудово приготувати вдома, зокрема цей незвичайний рецепт.

 
Як пише РЕДПОСТ, даний варіант приготування дуже незвичайний, тому що родзинки йдуть в тісто подрібненими.
 

Вівсяне печиво з родзинками

 

Продукти:

 
  • 30 г ізюму,
  • 160 г цукру,
  • 85 г вершкового масла,
  • 50 мл води
  • 1 щіпка солі,
  • 1 щіпка ваніліну,
  • 75 г вівсяного борошна,
  • 170 г пшеничного борошна.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Промити ізюм.
  2. Подрібнити родзинки у блендері.
  3. Додати воду, розтоплене вершкове масло, цукор, сіль та ванілін.
  4. Знову збити.
  5. Додати сухі інгредієнти,
  6. Вимішати тісто
  7. Тонко розкотити тісто та нарізати печиво.
  8. Випікати 10-12 хвилин|мінути| в духовці при 200 градусах.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати листковий салат із печерицями, копченою куркою та ананасами.

 

Тэги:  рецепт, печиво, вівсяне
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