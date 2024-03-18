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18.03.2024  21:35   

Готуємо листковий салат із печерицями, копченою куркою та ананасами.

Ще один рецепт, який може замінити на столі "шубу".

 
Як пише РЕДПОСТ, цей салат варто прикрасити шматочками печериць, зеленню або кружечком яйця.
 

Листковий салат з печерицями, копченою куркою та ананасами.

 

Продукти:

  • 300 г копченої курки,
  • 3 варені картоплі,
  • 3 варені яйця,
  • 150 г маринованих печериць,
  • 150 г ананасів,
  • 1 цибулина,
  • 100 мл майонезу,
  • мелений чорний перець,
  • сіль
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Дрібно нарізати курку, печериці, ананаси та цибулю.
  2. Картопля натерти на тертці.
  3. Викласти картоплю, додати сіль, мелений перець та майонез.
  4. Потім ту ж операцію повторити після шару курки, печериць, цибулі та яйця.
  5. Верхній шар викласти зі шматочків ананаса.
  6. Готовий салат відправити в холодильник на годину.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати низькокалорійні ліниві вареники.

 

Тэги:  рецепт, листковий салат, курка, яйця
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