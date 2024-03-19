Прогноз погоди у Харкові на 19 березня

Протягом усього дня у Харкові очікується хмарна погода. Дощ буде тривати протягом усього дня, і його інтенсивність може збільшитись до вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
19 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень дощ.
Вітер південно-східний, 5–10 м/с.
Температура повітря: вночі 3–5° тепла, вдень 7–9° тепла.
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Особливість цього дня полягає в тому, що емоції та логіка будуть рівнозначно сильними, при цьому вони будуть у гармонії один з одним. Це створює сприятливі умови для вирішення будь-яких важливих та відповідальних завдань.
Протягом усього дня у Харкові очікується хмарна погода. Дощ буде тривати протягом усього дня, і його інтенсивність може збільшитись до вечора.
19 березня у світі відзначається Міжнародний день клієнта.
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