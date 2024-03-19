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19.03.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 19 березня

Протягом усього дня у Харкові очікується хмарна погода. Дощ буде тривати протягом усього дня, і його інтенсивність може збільшитись до вечора.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

19 березня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ. Вдень дощ.

Вітер південно-східний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 3–5° тепла, вдень 7–9° тепла.

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Народні прикмети

  • Якщо вранці вдарили заморозки, то така погода протримається ще місяць.
  • Морозний день віщує швидку весну, але посушливе літо.
  • Дятел стукає — до довгих холодів.
  • У небі вже можна побачити білого лелеку, який повертається у свої рідні краї. Також може повертатись і трясогузка, хоча для неї ще зарано.
  • Якщо хмари швидко й високо пливуть – до гарної погоди.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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